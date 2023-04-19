У Брянській області РФ заявили про "атаку дрона" на військкомат

За словами місцевого губернатора, нібито була атакована будівля військкомату міського округу Новозибків.

У Брянській області повідомили про нібито атаку дроном на будівлю військкомату в місті Новозибків.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Російський губернатор, як завжди, звинуватив в атаці ЗСУ.

"Постраждалих немає, будівля частково пошкоджена, вибиті шибки. На місці працюють оперативні служби", — повідомив Богомаз. Фото та відео доказ наслідків удару російський губернатор не опублікував.

Фото: Google Maps

Зазначимо, що РФ регулярно звинувачує Україну в нібито атаках на російські прикордонні населені пункти. ЗСУ офіційно не підтверджують свою причетність до "бавовни" на території РФ.

Раніше у Брянській області повідомили про спробу незаконного перетину кордону з боку України.

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