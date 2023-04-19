В Брянской области РФ заявили об "атаке дрона" на военкомат

По словам местного губернатора, якобы было атаковано здание военкомата городского округа Новозыбков.

В Брянской области сообщили о якобы атаке дроном на здание военкомата в городе Новозыбков.

Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.

Российский губернатор, как обычно, обвинил в атаке ВСУ.

"Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — сообщил Богомаз. Фото и видео доказательство последствий удара российский губернатор не опубликовал.

Фото: Google Maps

Отметим, что РФ регулярно обвиняет Украину в якобы атаках на приграничные российские населенные пункты. ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "бавовне" на территории РФ.

Ранее в Брянской области сообщили о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины.

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