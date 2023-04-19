В Брянской области РФ заявили об "атаке дрона" на военкомат

По словам местного губернатора, якобы было атаковано здание военкомата городского округа Новозыбков.
В Брянской области сообщили о якобы атаке дроном на здание военкомата в городе Новозыбков.
Об этом сообщил губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз.
Российский губернатор, как обычно, обвинил в атаке ВСУ.
"Пострадавших нет, здание частично повреждено, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы", — сообщил Богомаз. Фото и видео доказательство последствий удара российский губернатор не опубликовал.
Отметим, что РФ регулярно обвиняет Украину в якобы атаках на приграничные российские населенные пункты. ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "бавовне" на территории РФ.
Ранее в Брянской области сообщили о попытке незаконного пересечения границы со стороны Украины.
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