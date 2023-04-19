В Одесской области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

В ночь на 19 апреля 2023 г. в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Сразу после сообщения о воздушной тревоге появилась информация о взрывах.

Мониторинговые сети сообщают об атаке беспилотников и их успешном ущербе.

Работает ПВО.

Находитесь в укрытиях, пока слышны взрывы.

Позже раздались повторные взрывы.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.