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В Одесской области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
751
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

Продолжается неспокойная ночь 19 апреля.

В ночь на 19 апреля 2023 г. в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Сразу после сообщения о воздушной тревоге появилась информация о взрывах.

Мониторинговые сети сообщают об атаке беспилотников и их успешном ущербе.

Работает ПВО.

Находитесь в укрытиях, пока слышны взрывы.

Позже раздались повторные взрывы.

Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.

Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".

Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.

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Дата публикации
Просмотры
751
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