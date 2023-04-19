В Одесской области слышны взрывы: находитесь в укрытиях

Продолжается неспокойная ночь 19 апреля.
В ночь на 19 апреля 2023 г. в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Сразу после сообщения о воздушной тревоге появилась информация о взрывах.
Мониторинговые сети сообщают об атаке беспилотников и их успешном ущербе.
Работает ПВО.
Находитесь в укрытиях, пока слышны взрывы.
Позже раздались повторные взрывы.
Напомним, что ранее взрывы не прекращались в Херсоне.
Ранее украинские военные уничтожили шесть "шахедов" и один "Орлан".
Находитесь в укрытиях. Не пренебрегайте личной безопасностью.
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