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Охтирка, в укриття!

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Охтирка, в укриття!

Охтирка, в укриття! Артилерійський обстріл!

Дата публікації
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