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Viber передав Україні майже 9 млн доларів фінансової допомоги

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Viber
Viber передав Україні майже 9 млн доларів фінансової допомоги

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що керівник компанії "Viber" передав Україні 8,7 мільйонів доларів фінансової підтримки.

Про це Федоров написав у Телеграм.

"Наш друг, CEO Rakuten Viber Хіросі Мікітані, пожертвував Україні 8,7 мільйонів доларів. Неймовірно, коли весь світ разом з нами", — написав Федоров.

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