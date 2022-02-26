Viber передав Україні майже 9 млн доларів фінансової допомоги

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що керівник компанії "Viber" передав Україні 8,7 мільйонів доларів фінансової підтримки.

Про це Федоров написав у Телеграм.

"Наш друг, CEO Rakuten Viber Хіросі Мікітані, пожертвував Україні 8,7 мільйонів доларів. Неймовірно, коли весь світ разом з нами", — написав Федоров.