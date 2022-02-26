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Viber передал Украине почти 9 млн долларов финансовой помощи

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Viber
Viber передал Украине почти 9 млн долларов финансовой помощи

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что руководитель компании Viber передал Украине 8,7 миллионов долларов финансовой поддержки.

Об этом Федоров написал в Телеграмме.

"Наш друг, CEO Rakuten Viber Хироси Никитани, пожертвовал Украине 8,7 миллиона долларов. Невероятно, когда весь мир вместе с нами", — написал Федоров.

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