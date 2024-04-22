Перший український форум з біометану: онлайн-трансляція

Онлайн-трансляція Першого українського форуму з біометану – відкритого майданчика, де топпредставники Європейського Союзу та органів державної влади України обговорять кроки, необхідні для розвитку виробництва біометану в Україні та перспективи інтеграції цього сегменту ринку в енергетичну систему ЄС.

За підрахунками аналітиків, лише на наявній сировинній базі Україна може щорічно виробляти 21,8 млрд кубометрів біогазу та/чи біометану. При цьому ЄС має чіткі цілі щодо розвитку сегмента відновлювальної енергетики та зокрема біометанового напряму. За актуальними підрахунками, без українського ринку біометану ЄС не зможе виконати цілі RePowerEU.

Співпраця України та ЄС у сфері біометану принесе суттєві вигоди обом сторонам.

Однак, для реалізації наявного потенціалу необхідно створити умови для розвитку ринку біометану, підвищення рівня конкуренції та зрозумілого механізму експорту цього виду палива.

Адженда заходу за посиланням.

Долучайтеся до онлайн-перегляду Першого українського форуму з біометану о 9:30 у понеділок, 22 квітня: