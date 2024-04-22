Первый украинский форум по биометану: онлайн-трансляция

Онлайн-трансляция Первого украинского форума по биометану – открытой площадки, где топ-представители Европейского Союза и органов государственной власти Украины обсудят шаги, необходимые для развития производства биометана в Украине и перспективы интеграции этого сегмента рынка в энергетическую систему ЕС.

По подсчетам аналитиков, только на имеющейся сырьевой базе Украина может ежегодно производить 21,8 млрд кубометров биогаза и/или биометана. При этом ЕС имеет четкие цели развития сегмента возобновляемой энергетики и в частности биометанового направления. По актуальным подсчетам, без украинского рынка биометана ЕС не сможет выполнить цели RePowerEU.

Сотрудничество Украины и ЕС в сфере биометана принесет существенные выгоды обеим сторонам.

Однако для реализации имеющегося потенциала необходимо создать условия для развития рынка биометана, повышения уровня конкуренции и понятного механизма экспорта этого вида топлива.

Аджента мероприятия по ссылке.

Присоединяйтесь к онлайн-просмотру Первого украинского форума по биометану в 9:30 в понедельник, 22 апреля: