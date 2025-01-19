Зеленський застосував санкції проти Шуфрича, Мураєва та Бойка

У документі йдеться про запровадження персональних економічних та інших обмежувальних заходів.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №38/2025, який вводить у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України від 19 січня 2025 року.

Про це йдеться на сайті президента України.

У документі йдеться про запровадження персональних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) проти низки осіб, зокрема:

• Шуфрича Нестора Івановича

• Мураєва Євгенія Володимировича

• Бойка Юрія Анатолійовича

Окрім цього, під санкції потрапили Горохов Євген Васильович, Байсаров Леонід Володимирович, Однораленко Олександр Анатолійович, Литвинов Леонід Федорович, Волошин Олег Анатолійович, Симоненко Петро Миколайович, Григоришин Костянтин Іванович, Карякін Сергій Олександрович, Рубльова Ружена Анатоліївна, Писарєв Вадим Якович Резнік Ілля Рахміельович, Герелло Василь Георгійович, Башмет Юрій Абрамович, Садовничий Віктор Антонович, Крюкова Світлана Валентинівна.

Контроль за виконанням рішення покладено на Секретаря РНБО України. Указ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування.

Нагадаємо, відтепер РНБО має право застосовувати санкції проти зрадників України. Зокрема: пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, тих, хто допомагає Росії продовжувати війну.