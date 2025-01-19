Зеленский ввел санкции против Шуфрича, Мураева и Бойко

В документе говорится о внедрении персональных экономических и других ограничительных мер.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №38/2025, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 19 января 2025 года.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

В документе говорится о внедрении персональных экономических и других ограничительных мер (санкций) против ряда лиц, в частности:

• Шуфрича Нестора Ивановича

• Мураева Евгения Владимировича

• Бойко Юрия Анатольевича

Кроме этого, под санкции попали Горохов Евгений Васильевич, Байсаров Леонид Владимирович, Однораленко Александр Анатольевич, Литвинов Леонид Федорович, Волошин Олег Анатольевич, Симоненко Петр Николаевич, Григоришин Константин Иванович, Карякин Сергей Александрович, Рублева Ружена Анатольевна, Писарь Василий Георгиевич, Башмет Юрий Абрамович, Садовничий Виктор Антонович, Крюкова Светлана Валентиновна.

Контроль за исполнением решения возложен на Секретаря СНБО Украины. Указ вступает в силу с его официального опубликования.

Напомним, теперь СНБО имеет право применять санкции против предателей Украины. В частности: пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, тех, кто помогает России продолжать войну.