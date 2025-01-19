Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів і зрадників

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

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Згідно з рішенням, блокуються:

пропагандисти, які працюють на Росію;

особи, які перейшли на сторону ворога;

ті, хто допомагає Росії продовжувати війну.

Також влада продовжує позбавляти державних нагород.

“На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, — наголосив Зеленський.

Як ми писали раніше, кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в країні, повинен пам’ятати: буде відповідь. Так, Володимир Зеленський анонсував нові санкції РНБО.

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