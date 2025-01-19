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Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів і зрадників

Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів і зрадників

Президент України Володимир Зеленський / Фото Associated Press

Йдеться про тих, хто зрадив Україну.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Деталі

Згідно з рішенням, блокуються:

  • пропагандисти, які працюють на Росію;
  • особи, які перейшли на сторону ворога;
  • ті, хто допомагає Росії продовжувати війну.

Також влада продовжує позбавляти державних нагород.

“На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, — наголосив Зеленський.

Як ми писали раніше, кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в країні, повинен пам’ятати: буде відповідь. Так, Володимир Зеленський анонсував нові санкції РНБО.

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