Зеленський підписав указ про санкції проти пропагандистів і зрадників

Йдеться про тих, хто зрадив Україну.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.
Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський.
Деталі
Згідно з рішенням, блокуються:
- пропагандисти, які працюють на Росію;
- особи, які перейшли на сторону ворога;
- ті, хто допомагає Росії продовжувати війну.
Також влада продовжує позбавляти державних нагород.
“На звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром”, — наголосив Зеленський.
Як ми писали раніше, кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в країні, повинен пам’ятати: буде відповідь. Так, Володимир Зеленський анонсував нові санкції РНБО.
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