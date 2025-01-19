Зеленский подписал указ о санкциях против пропагандистов и предателей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, придающий силу решению СНБО о санкциях.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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Согласно решению, блокируются:

пропагандисты, работающие на Россию;

лица, перешедшие на сторону врага;

те, кто помогает России продолжать войну.

Также власти продолжают лишать государственных наград.

“Звание Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они в скором времени”, — подчеркнул Зеленский.

Как мы писали ранее, каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в стране, должен помнить: будет ответ. Да, Владимир Зеленский анонсировал новые санкции СНБО.

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