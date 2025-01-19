Європейські країни готуються до заборони TikTok: подробиці такого рішення

Популярна соцмережа TikTok може зникнути з Європи через загрози безпеці

Європейські країни розглядають можливість заборони китайської соціальної мережі TikTok, беручи приклад зі Сполучених Штатів. Причиною такого рішення є загроза дезінформації, втручання у вибори та небезпека збору персональних даних.

Про це пише ERR.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна Естонії зазначив, що TikTok активно поширює фейкові новини, дезінформацію та навіть може впливати на результати виборів у різних країнах Європи.

"Яскравий приклад — ситуація в Румунії, де результати першого туру президентських виборів були анульовані через втручання Росії. Це стало можливим завдяки масованій онлайн-пропаганді, у якій використовувалися такі платформи, як TikTok", — підкреслив Цахкна.

За словами міністра, TikTok не є засобом масової інформації, який забезпечує збалансованість і об’єктивність. Натомість платформа стає інструментом для поширення упереджених матеріалів і впливу на громадську думку. "TikTok — це не медіа, а зброя впливу", — заявив він.

Цахкна також звернув увагу на те, що TikTok збирає величезний обсяг даних про користувачів, і не завжди зрозуміло, хто може отримати доступ до цієї інформації.

"Оскільки TikTok належить китайській компанії, є серйозні побоювання, що ці дані можуть опинитися в руках китайської влади. У щорічному звіті Служби зовнішньої розвідки також згадувалося, що TikTok може використовуватися для збору розвідданих, шантажу та кібернападів", — зауважив міністр.

Виходячи з цих ризиків, Маргус Цахкна закликав до дискусій щодо можливого запровадження заборони TikTok у Європі. На його думку, демократичні країни мають також активніше обговорювати способи боротьби з ворожими ботами на базі штучного інтелекту, які мають на меті втручання у демократичні процеси.

Нагадаємо, у США заблокували TikTok через закон, що вимагає відокремлення від китайської компанії ByteDance. Палата представників Конгресу США 13 березня 2024 підтримала законопроєкт, який передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни за певних умов.

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