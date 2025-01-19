Біатлон: результати чоловічого масстарту на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

У неділю, 19 січня, в заключний день п'ятого етапу Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Рупольдінгу відбувся чоловічий масстарт.

Україну в ньому представляли два біатлоністи: Дмитро Підручний та Віталій Мандзин.

Найкращий результат серед українців показав Підручний, який посів 21-ше місце. Мандзин дістався фінішу 25-м. Обидва наші співвітчизники заробили по чотири кола штрафу.

Переміг у масстарті італієць Томмазо Джакомель. Компанію на п'єдесталі йому склали норвежці: другим став Стурла Легрейд, а третім фінішував Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічого масстарту в Рупольдінгу

1. Томмазо Джакомель (Італія, 0+0+0+0) 36:21.8

2. Стурла Легрейд (Норвегія 1+0+0+0) +6.3

3. Йоганнес Бьо (Норвегія 1+0+0+1) +11.4

4. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) 17.6

5. Андрейс Расторгуєвс (Латвія, 0+0+1+0) +28.0

6. Кантен Фійон Має (Франція, 1+0+1+1) +39.7

...

21. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+2+1) +1:44.7

25. Віталій Мандзин (Україна, 1+1+0+2) +2:36.8

Сьогодні етап у Рупольдінгу завершиться жіночим масстартом, де Україну представлятиме Юлія Джима. Початок гонки – о 16:00 за київським часом.

Наступний етап Кубка світу з біатлону прийматиме 23 – 26 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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