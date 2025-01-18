Біатлон: результати жіночої естафети на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

У суботу, 18 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Рупольдінгу продовжився жіночою естафетою.

Україну в ній представляли Олена Городна, Юлія Джима, Ірина Петренко та Христина Дмитренко. "Синьо-жовті" фінішували на десятій позиції.

На першому етапі Городна чисто відпрацювала стрільбу лежачи та залишила вогневий рубіж на шостій позиції. На стійці Олена була змушена використати три додаткові патрони та опустилася на 13-ту сходинку, на якій і передала естафету.

На другому етапі Джима зробила один неточний постріл на стрільбі лежачи, залишившись на 13-му місці. Стоячи Юлія стріляла безпомилково, завдяки чому вийшла на 12-ту позицію, але естафету передала вже 14-ю.

На третьому етапі Петренко чисто стріляла лежачи, вийшовши на 13-те місце. Стійку Ірина відпрацювала з одним додатковим патроном і передала естафету на 13-й позиції.

На заключному етапі Дмитренко припустилася однієї хиби на стрільбі лежачи, залишившись на 13-й сходинці. Завдяки влучній стрільбі стоячи Христина підтягнула збірну України на десяте місце, на якому наша команда і фінішувала.

Виграла естафету Німеччина. Другою стала Норвегія, а замкнула трійку призерів Франція.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої естафети в Рупольдінгу

1. Німеччина (0+4) 1:07:47.6 години

2. Норвегія (0+10) +17.4

3. Франція (1+7) +25.8

4. Швейцарія (0+8) +35.8

5. Швеція (1+12) +1:06.3

6. Австрія (0+5) +1:41.3

...

10. Україна (0+6) +2:52.4

Етап у Рупольдінгу завершиться в неділю, 19 січня, чоловічим і жіночим масстартами.

Наступний етап Кубка світу з біатлону прийматиме 23 – 26 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Читайте також:

Рупольдінг-2025: розклад гонок п'ятого етапу Кубка світу з біатлону та де дивитися

Біатлон: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Біатлон: результати чоловічої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Рупольдінгу