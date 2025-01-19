Єрмак дав невтішний прогноз, яке майбутнє чекає на Росію

Президент РФ може позбавити майбутнього кілька поколінь росіян, ведучи країну до деградації

Росія планує нові агресивні дії, але ймовірно зіткнеться з подальшими втратами інфраструктури, ресурсів та техніки через послаблення оборони й зовнішній вплив.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Велика ймовірність перетворення Росії на сестру КНДР із відповідним закручуванням гайок для населення. Існує велика ймовірність повного контролю над усім "рунетом" без винятків і транслювання в голови молодих росіян божевілля нинішніх кремлівських дідів через лише одну соцмережу, яка залишиться в РФ під повним контролем спецслужб", - заявив він.

За його словами, є ймовірність деградації технологічних галузей Росії через залежність від західних компонентів і обмеження в енергетиці. Ймовірно, що Путін позбавив кілька поколінь росіян шансів на майбутнє, замінивши їх розвиток на деградацію заради своєї мрії про відновлення світового порядку часів Ялти, що вже неможливо.

"Імовірність того, що дітей народжуватимуть в Росії лише заради війни всюди, окрім Москви - вкрай велика. І чи потрібна тоді окремим республікам Москва?", - сказав Єрмак.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що росіяни стягують війська для захоплення Покровська. На цю ділянку фронту вони переводять військових з інших напрямків. Зокрема, з Курахівського.

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