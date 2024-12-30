В ОПУ назвали ключову умову для досягнення миру

Наша держава продовжує чинити спротив агресору.
Україна має бути сильною. Росіяни постійно накопичують ракети та зброю для нових атак.
Про це написав голова ОПУ Андрій Єрмак.
“Вони не демонструють жодних ознак готовності до завершення війни. В даних умовах мир можливий лише через силу”, — наголосив Єрмак.
Як зазначалося, росіяни намагаються рухатися на Покровському напрямку, чіплятися за острови на Херсонщині. "Шахеди" також літають, і не варто дивитися на зменшення кількості. Так, ворог не хоче завершення війни і робить усе, щоб вона продовжувалася.
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