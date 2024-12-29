Переговори між Україною та Росією: Портников припустив, що буде з окупованими територіями

Поки РФ керують представники ФСБ, тема повернення Україні окупованих Росією територій ніколи не буде обговорюватись на переговорах. Журналіст Віталій Портников вважає, що Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

Як зауважив журналіст, Путін не зміг назвати терміни, за які його війська збираються відновити контроль над Курською областю. Рівно так само незрозуміло, коли росіяни збираються взяти під повний контроль всі українські області, які вони оголосили начебто невіддільною частиною РФ і за які вони збираються боротись всі наступні роки.

"Таким чином вони хочуть готувати плацдарм для захоплення всієї іншої території України. Я говорю про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Вони не просто загарбують ці території, а вже створили програму відбудови цих регіонів і витрачають на це мільярди рублів", - розповів Портников.

Всі вже помітили, зазначив журналіст, що росіяни витрачають на Донецьку та Луганську області в кілька разів більше бюджетних коштів, ніж на територію Приморського краю та інших далекосхідних регіонів РФ. Так, росіяни демонструють, що вони прийшли на українську землю серйозно і надовго. Окупанти не збираються йти з тимчасово окупованих територій України, а навпаки будуть витрачати гроші та будувати звичайнісінькі регіони РФ.

"Я переконаний, що тема повернення Україні її окупованих територій ніколи не буде частиною переговорного процесу між Москвою та Києвом до того часу, поки РФ керують представники ФСБ та люди, занурені у шовіністичні ідеали. Сподіватись, що російські війська в якості політичного рішення колись залишать територію України не варто. Україна залишиться виключно на тій території, яку вдасться збройним шляхом захистити від російської агресії", - наголосив він.

Нагадаємо, під час візиту до Москви прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував свою країну як майданчик для проведення мирних переговорів. Президент держави-агресорки вважає, що Словаччина займає "нейтральну позицію" щодо війни в Україні.

Читайте також: