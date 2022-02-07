У Львові з’явиться новий дитячий центр формату edutainment

Раніше тут проводили різноманітні виставки та ярмарки, а відтепер це справжній дитячий світ, де дітлахів вчать танцювати, грати у великий теніс і футбол, де вони мають можливість обрати корисне дозвілля до душі.

Цього місяця у Львові на вул. Мельника, 18, відкривається новий спортивно-розважальний центр. LEOLAND - це унікальний проєкт, в якому створені умови для творчого і спортивного розвитку дітей за допомогою традиційних та інноваційних програм. Добре знайома львів'янам арка колишнього палацу "Україна" так само зустрічатиме гостей, але після реконструкції споруду розширили і переобладнали.

Сьогодні центр LEOLAND узяв на себе соціальну місію підтримки талановитих спортсменів. Тут створено комфортні умови для занять великим тенісом протягом усього року. Крім цього на львів’ян і гостей міста очікує сучасний формат — edutainment. Це гібрид двох англійських слів: education (навчання) та entertainment (розвага). Тобто концепція центру - навчання через розваги. Автори проєкту прагнули створити у Львові місце сімейного тяжіння, яке максимально відповідало б актуальним запитам городян і духу часу.

Масштаби центру вражають: його загальна площа — 33 тисячі квадратних метрів. На бажаючих працювати тут очікують понад 200 робочих місць.

Для маленьких львів'ян та гостей міста тут буде облаштований Кігурумі Парк із м'якими лабіринтами, батутами, ніндзя-парком та скеледромом. У Парку професій “Кідландія” дітлахи зможуть познайомитися із більш ніж 30 видами діяльності, а у науково-технічній лабораторії Makerspace проводити дослідження та ставити експерименти.

Крім того, у комплексі відкриється сучасний фітнес-центр UNIFORCE з двома басейнами та власним SPA, а також працюватимуть кіноресторан, івент-холл та фудзона.

Перлиною центру стане Тенісна школа, яку було спроєктовано відповідно до вимог Міжнародної федерації тенісу і Федерації тенісу України. Покриття "хард" сертифіковане за всіма міжнародними стандартами. То ж тенісні корти LEOLAND — це місце для тренувань і майбутніх призерів міжнародних чемпіонатів, і титулованих спортсменів.

Школа бальних танців у LEOLAND буде найсучаснішою і, можливо, найпопулярнішою у місті, запевняють автори проекту. Школу створено спільно з Всеукраїнською федерацією танцювального спорту під егідою її президента Андрія Поливки. Тут навчатимуть танцям за європейською, латино-американською та сучасною програмами.

До речі, набір до Школи тенісу, Школи танців та у Makerspace вже розпочався.

Автори LEOLAND мають амбітний задум: подарувати місту те, чого ще ніколи не було у львів'ян. Тому слідкуйте за новинами центру в соцмережах: