Жодних підробок: як "БаДМ" гарантує якісні ліки

Мільйони українців щодня потребують якісних і безпечних лікарських засобів. Але як переконатися, що ліки, які ми вживаємо, відповідають необхідним стандартам?

Відповідь на це питання знає компанія "БаДМ" - провідний фармдистриб’ютор України, який вже понад 30 років забезпечує безперебійні поставки ліків до 18 000 аптек і медичних закладів по всій країні.

Надійність починається з виробника

Для забезпечення українців якісними ліками дистриб’ютор співпрацює з провідними міжнародними та національними фармацевтичними виробниками і постачальниками. Понад 450 контрактів «БаДМ» – це гарантія, що до аптек і лікарень України потрапляють виключно оригінальні та сертифіковані медичні препарати.

Вибір надійного постачальника – фундамент якісної фармдистрибуції. Навіть якщо всі стандарти GDP (належної дистриб’юторської практики) дотримані, якість продукції залежить від її походження. "БаДМ" реалізує лікарські засоби, які закуповує за прямими контрактами у виробників, виключаючи ризики підробок і фальсифікату.

10 сучасних логістичних комплексів працюють 24/7 та обробляють мільйони замовлень з різних регіонів країни. У 2024 році Компанія розпочала будівництво додаткових роботизованих центрів у п’яти регіонах: Київській області, Одесі, Вінниці, Полтаві та Івано-Франківську.

Збереження якості на кожному етапі

Правильне зберігання - один із найважливіших аспектів гарантії якості лікарських засобів. "БаДМ" постійно підтверджує відповідність своїх аптечних складів міжнародним стандартам GDP (Good Distribution Practice). Особливу увагу Компанія приділяє термолабільним препаратам, таким як вакцини та ліки для онкохворих. Вони зберігаються в холодильних камерах під постійним контролем, а у разі відхилення температури від необхідної, система сигналізації миттєво сповіщає персонал.

Для безперебійної роботи складів дистриб’ютор використовує резервні джерела живлення — дизель-генератори, додаткові лінії електропостачання та сонячні панелі. У разі форс-мажорних ситуацій діє чіткий алгоритм реагування.

Логістика, якій можна довіряти

«БаДМ» забезпечує населення лікарськими засобами у всіх регіонах країни, навіть у районах і містечках, які безпосередньо наближені до лінії бойових зіткнень.

Завдяки сучасним технологіям, таким як система GoodToPerson, замовлення обробляються за лічені секунди, що мінімізує ризик людської помилки. Кожна партія ліків перевіряється за ключовими параметрами ще до моменту відвантаження: контролюється термін придатності, серійний номер і відповідність заявленому найменуванню.

У логістичних центрах «БаДМ» впроваджується максимальна автоматизація

Високі стандарти якості під час війни

"БаДМ" постійно демонструє надійний сервіс, незважаючи на ризики обстрілів. Війна не стала виправданням для зниження вимог якості. Фармдистриб’ютор продовжує своєчасно постачати лікарські засоби до різних регіонів, щоб забезпечити ліками всіх, хто їх потребує.

Завдяки суворим стандартам, чітким вимогам до вибору надійних постачальників, сучасним технологіям та відповідальній команді Компанія гарантує тільки перевірені та безпечні ліки. Ніяких підробок, тільки якість, підтверджена досвідом.

В. о. Генерального директора Дмитро Бабенко підкреслює: «БаДМ» створює стабільну систему забезпечення мільйонів українців якісними медичними препаратами. Це наша місія, і ми виконуємо її з максимальною відповідальністю».