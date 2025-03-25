Нічна атака "Шахедів" по Україні: в яких областях працювали сили ППО, де були влучання

У ніч проти 25 березня 2025 року росіяни атакували Україну ракетою та "Шахедами".

Про це повідомили у Повітряних силах.

"Противник атакував балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 139 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 78 "Shahed" (безпілотників інших типів) на півдні, півночі та в центрі країни.

"34 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина", - додали у ПС.

Раніше повдомлялося, що у Запоріжжі зрання лунали вибухи.

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