Ізюм опинився під атакою ворожих безпілотників — Синєгубов

У ніч проти 25 березня 2025 року Ізюм, що на Харківщині, опинився під атакою ворожих безпілотників.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зафіксували удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури.

На цю хвилину, без постраждалих.

Загроза російських ударів залишається.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині ворожий дрон влучив у ліцей. Пошкоджено скління вікон і дверей, підвісна стеля.

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