Ракетний удар по Харкову: що відомо про наслідки влучання

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Що відомо про наслідки?

Харків оговтується від ракетного удару, якого росіяни завдали вранці. Ворожа балістична ракета влучила в житловий район. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, гаражі, автомобілі та дитячий садок. Є поранені.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Російські терористи атакували житловий район Харкова.

"Я спала. Я з другого поверху, мені просто вікно винесло. Полумʼя з гаражів, дим", – каже жителька Харкова Ольга.

Наслідки обстрілу Харкова

На місці "прильоту" – величезна вирва, навколо розкидані уламки. Вибухова хвиля вибила вікна й шибки, у квартирах попадали меблі, відлетіла штукатурка. Загалом пошкоджено дев’ять багатоповерхівок і дитячий садок, зруйновані гаражі, вигоріли авто. Кількість потерпілих збільшувалася кожні пів години. Спочатку повідомляли про чотирьох, далі – п’ятьох, опівдні – вже вісьмох.

Росіяни застосували ракету "Іскандер-М". Поблизу влучання – лише житлова забудова.

"Ми знову ж таки бачимо, що це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдавати ракетного удару, навіть в умовах війни, це дуже низько", – каже начальник ГУНП у Харківській області Петро Токарь.

Розтрощене житло в Харкові

Рятувальники від самого ранку розбирають завали, перевіряють пошкоджені будинки та гаражі. Жителі згуртувалися – збирають уламки, забивають вибиті вікна фанерою.

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