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Ракетний удар по Харкову: що відомо про наслідки влучання

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Ракетний удар по Харкову: що відомо про наслідки влучання

Наслідки ракетного удару по Харкову

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Що відомо про наслідки?

Харків оговтується від ракетного удару, якого росіяни завдали вранці. Ворожа балістична ракета влучила в житловий район. Вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівки, гаражі, автомобілі та дитячий садок. Є поранені.

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Російські терористи атакували житловий район Харкова.

"Я спала. Я з другого поверху, мені просто вікно винесло. Полумʼя з гаражів, дим", – каже жителька Харкова Ольга.

Наслідки обстрілу Харкова / ©
Наслідки обстрілу Харкова

На місці "прильоту" – величезна вирва, навколо розкидані уламки. Вибухова хвиля вибила вікна й шибки, у квартирах попадали меблі, відлетіла штукатурка. Загалом пошкоджено дев’ять багатоповерхівок і дитячий садок, зруйновані гаражі, вигоріли авто. Кількість потерпілих збільшувалася кожні пів години. Спочатку повідомляли про чотирьох, далі – п’ятьох, опівдні – вже вісьмох.

Росіяни застосували ракету "Іскандер-М". Поблизу влучання – лише житлова забудова.

"Ми знову ж таки бачимо, що це не військовий об'єкт, жодних військових тут немає, і жодних причин для того, щоб треба було сюди завдавати ракетного удару, навіть в умовах війни, це дуже низько", – каже начальник ГУНП у Харківській області Петро Токарь.

Розтрощене житло в Харкові / ©
Розтрощене житло в Харкові

Рятувальники від самого ранку розбирають завали, перевіряють пошкоджені будинки та гаражі. Жителі згуртувалися – збирають уламки, забивають вибиті вікна фанерою.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 18:00 7 березня. Європа обговорює ЯДЕРКУ! Трамп депортує українських біженців?

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