Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников — Синегубов

Пока без пострадавших.

В ночь на 25 марта 2025 года Изюм на Харьковщине оказался под атакой вражеских беспилотников.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Зафиксировали удары 14 БпЛА типа "Шахед". В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.

В эту минуту, без пострадавших.

Угроза российских ударов остается.

Напомним, что ранее на Харьковщине вражеский дрон попал в лицей. Поврежден остекление окон и дверей, подвесной потолок.

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