Изюм оказался под атакой вражеских беспилотников — Синегубов

Пока без пострадавших.
В ночь на 25 марта 2025 года Изюм на Харьковщине оказался под атакой вражеских беспилотников.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Зафиксировали удары 14 БпЛА типа "Шахед". В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры.
В эту минуту, без пострадавших.
Угроза российских ударов остается.
Напомним, что ранее на Харьковщине вражеский дрон попал в лицей. Поврежден остекление окон и дверей, подвесной потолок.
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