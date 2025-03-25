Сборная Англии одержала вторую подряд победу на старте отбора к ЧМ-2026 (видео)

Сборная Англии разгромила команду Латвии в матче 2-го тура отбора на чемпионат мира-2026. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 3:0 .

Хозяева вышли вперед на 38-й минуте встречи – Рис Джеймс забил эффектный гол прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме "Три льва" развили свое преимущество. На 68-й минуте своим 71-м голом за национальную команду отличился лучший бомбардир в истории английской сборной Гарри Кейн.

На 76-й минуте Эберечи Эзе отправил третий мяч в сетку ворот гостей, установив окончательный счет игры.

Обзор матча Англия – Латвия

Будет добавлен в скором времени.

Этот матч стал вторым в на посту главного тренера сборной Англии для немецкого специалиста Томаса Тухеля. В дебютном поединке под его руководством "Три льва" на "Уэмбли" победили Албанию (2:0) в первом туре квалификации на Мундиаль.

В другом матче 2-го тура группы K сборная Албании на своем поле разбила команду Андорры (3:0). Здесь также выступает команда Сербии, которая этот тур пропускает.

Текущая турнирная таблица группы K: Англия (6 очков, 2 матча); Албания (3 очка, 2 матча); Латвия (3 очка, 2 матча); Сербия (0 очков, 0 матчей); Андорра (0 очков, 2 матча).

Напомним, на ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

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