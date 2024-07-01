"Правосуддя": значення карти Таро

Карта "Правосуддя" також нагадує нам про необхідність об'єктивності та неупередженості у всіх наших рішеннях.

Карта Таро "Правосуддя" (Justice) має свої корені в середньовічних європейських колодах, де вона символізувала справедливість і правосуддя.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Правосуддя": історія

Вона часто зображувала богиню Феміду, яка уособлює закон і порядок. З розвитком системи Таро "Правосуддя" стала важливою частиною Великих Арканів, що представляє концепцію кармічної рівноваги і морального суду.

Карта Таро "Правосуддя": символізм

На карті "Правосуддя" зазвичай зображена постать, що сидить на троні між двома колонами, подібно до "Ієрофанта". В одній руці вона тримає меч, що символізує рішучість і силу, а в іншій - ваги, які представляють баланс і неупередженість. Її погляд спокійний і зосереджений, що підкреслює об'єктивність і справедливість судження.

Карта Таро "Правосуддя": пряме значення

Справедливість і рівновага

Правда і чесність

Прийняття відповідальності

Закон і порядок

Неупередженість і об'єктивність

Карта Таро "Правосуддя": перевернуте значення

Несправедливість і дисбаланс

Обман і упередження

Ухилення від відповідальності

Юридичні проблеми

Недостача чесності і правди

Карта Таро "Правосуддя": кабала

В кабалістичній системі "Правосуддя" асоціюється з буквою "Ламед" (ל) і восьмою сефірою на Дереві Життя – Гебура (Сила). Ця карта пов'язана з силою правосуддя, відплатою і встановленням порядку.

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Карта Таро "Правосуддя": астрологія

Карта "Правосуддя" асоціюється з планетою Венера і знаком зодіаку Терези. Венера символізує гармонію і естетику, а Терези – баланс, справедливість і партнерські стосунки. Це підкреслює важливість рівноваги та об'єктивності у всіх сферах життя.

Карта Таро "Правосуддя": езотерика

В езотеричному контексті "Правосуддя" символізує кармічний закон і духовну рівновагу. Вона вказує на необхідність зваженої оцінки ситуацій і рішень, підкреслюючи важливість внутрішньої чесності та відповідальності. "Правосуддя" нагадує, що кожна дія має свої наслідки, і справжнє правосуддя досягається через гармонію між розумом і серцем.

Карта "Правосуддя" є потужним символом моральної відповідальності і закликає нас бути справедливими і чесними як у своїх діях, так і в судженнях. Вона нагадує про важливість рівноваги і гармонії у всіх аспектах життя, підкреслюючи значення правди і справедливості.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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