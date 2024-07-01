"Закохані": значення карти Таро

Карта "Закохані" також символізує єдність протилежностей, нагадуючи нам про важливість гармонії між різними аспектами нашого життя.

Карта Таро "Закохані" або "Коханці" (The Lovers) походить з середньовічних європейських колод, де вона спочатку могла зображати сцену вибору або спокуси.

Тому пропонуємо вашій увазі трактування кожної карти від езотерикині та майстрині Таро Олени Кузьмич. Ви зможете дізнатися більше про символізм зображення карт, їхню історію, зв'язок з езотерикою, астрологією, кабалою, отримати більше інформації про пряме та перевернуте значення карти.

Карта Таро "Закохані": історія

В італійських таро XV століття карта часто показувала пару закоханих, іноді з Купідоном або іншим ангелом над ними. Пізніше, в класичній колоді Райдера-Вейта, зображення стало більш символічним, представляючи не лише романтичну любов, але й духовний і моральний вибір.

Карта Таро "Закохані": символізм зображення

На класичній карті "Закохані" зазвичай зображені чоловік і жінка, що стоять на тлі райського саду. Над ними літає ангел, що символізує божественне благословення їхньої любові. Дерево за жінкою, часто з образом змія, натякає на історію Адама і Єви, символізуючи спокусу і вибір. Сонце, що світить над сценою, символізує освітлення, правду і ясність у відносинах.

Карта Таро "Закохані": пряме значення

Любов і партнерство

Гармонія і союз

Важливі рішення

Взаємна довіра і підтримка

Єдність і гармонія в стосунках

Карта Таро "Закохані": перевернуте значення

Конфлікти і непорозуміння

Невірність або розлучення

Неправильний вибір

Розчарування у відносинах

Відсутність гармонії і балансу

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Карта Таро "Закохані": кабала

В кабалістичній системі "Закохані" асоціюються з буквою "Зайн" (ז) і сьомою сефірою на Дереві Життя – Тіферет (Краса). Ця карта пов'язана з гармонією, балансом і красою, що відображає ідеалізовану любов і єдність.

Карта Таро "Закохані": астрологія

Карта "Закохані" асоціюється з астрологічним знаком Близнюків, що символізує комунікацію, подвійність і вибір. Близнюки відображають дуальність людської природи і важливість гармонійної взаємодії.

Карта Таро "Закохані": езотерика

В езотеричному контексті "Закохані" символізують не лише романтичну любов, але й духовний вибір, що стоїть перед кожною людиною. Ця карта вказує на необхідність прийняття важливих рішень, які вплинуть на подальший шлях людини. Вона також нагадує про важливість внутрішньої гармонії і балансу між різними аспектами життя.

Карта "Закохані" є символом не лише романтичної любові, але й глибокого духовного зв'язку і важливих життєвих виборів. Вона підкреслює важливість гармонії, єдності і взаєморозуміння у всіх аспектах життя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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