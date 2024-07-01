Брат Сергія Танчинця загинув на війні

Рідна людина музиканта захищала Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Лідер гурту "Без Обмежень", український музикант Сергій Танчинець повідомив про горе, яке сталося у його сім'ї.

Брат артиста – Дмитро Чендей – загинув на війні, героїчно захищаючи Україну від російських окупантів. Про втрату рідної людини Танчинець повідомив у своєму Facebook. Музикант опублікував їхні спільні фото та вшанував пам'ять загиблого брата.

Сергій Танчинець із братом

"Брат Дмитро Чендей на щиті! Воював від початку повномасштабного…Воїн! Світла пам'ять тобі, братику!" – вшанував пам'ять брата артист.

Зазначимо, брат Сергія Танчинця встав на захист України на початку повномасштабного вторгнення. 29 червня під час виконання бойового завдання він отримав тяжке поранення, яке виявилося несумісне з життям.

Брат Сергія Танчинця

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що відомий хореограф Антон Смецький загинув на фронті. У захисника залишилися дружина та дитина.

Читайте також: