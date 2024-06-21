Карта "Верховна жриця": значення карти Таро

"Верховна Жриця" є третьою картою Старших Арканів у колоді Таро. Вона символізує інтуїцію, внутрішню мудрість і таємничість. Вона часто асоціюється з підсвідомістю та духовними знаннями, які перевищують звичайні людські розуміння.

Карта Таро "Верховна жриця": символізм зображення

Зображення карти "Верховна жриця" зазвичай містить такі елементи:

Жриця на троні : вона сидить між двома колонами, символізуючи баланс між протилежностями (добро і зло, свідомість і підсвідомість).

: вона сидить між двома колонами, символізуючи баланс між протилежностями (добро і зло, свідомість і підсвідомість). Букви "B" і "J" на колонах : Вони можуть означати Боз і Яхін, колони у храмі Соломона, символи мудрості та сили.

: Вони можуть означати Боз і Яхін, колони у храмі Соломона, символи мудрості та сили. Сувій : часто тримає сувій з написом "Тора", що символізує божественні знання.

: часто тримає сувій з написом "Тора", що символізує божественні знання. Півмісяць під ногами : Символізує зв'язок з Місяцем і підсвідомістю.

: Символізує зв'язок з Місяцем і підсвідомістю. Завіса з гранатом: За спиною жриці, що символізує таємниці та приховані знання. Гранат є символом родючості і життя.

Карта Таро "Верховна жриця": історія

Історично карта "Верховна жриця" розвивалася як частина системи Таро, яка виникла в середині XV століття в Італії. В ранніх версіях колоди Таро вона могла називатися "Папеса", тобто жінка-Папа, що вказує на її високий духовний статус.

Легенда про жінку-Папу, відому як Папеса Іоанна, є однією з найцікавіших і найсуперечливіших історій середньовічної Європи. Згідно з цією легендою, Папеса Іоанна була жінкою, яка під виглядом чоловіка піднялася до найвищого церковного звання в Римі.

Ще в юному віці вона одягнулася в чоловічий одяг, щоб мати доступ до освіти і знань, яких вона не могла отримати як жінка. Вдаючи з себе чоловіка, вона обійняла різні церковні посади і зрештою досягла престолу Папи під ім'ям Іоанн VIII. Її правління, за легендою, тривало близько двох років, і ніхто не підозрював про її справжню стать. За найпоширенішою версією легенди, її справжня стать була розкрита, коли вона народила дитину під час процесії Римом.

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Згідно з легендою, після викриття Папесу Іоанну стратили, і церква намагалася стерти всі згадки про неї з історії. Однак у деяких версіях легенди стверджується, що її лише вигнали з Риму і змусили жити в покуті. Історики сумніваються у правдивості цієї легенди, і більшість вважає її міфом або вигадкою. Вперше вона з'явилася в хроніках XIII століття і з часом стала популярною в середньовічній Європі. Легенда могла бути створена як сатира на церкву або як засіб дискредитації певних пап, або ж вона могла бути просто результатом переплутання історичних фактів.

Образ Папеси Іоанни міг вплинути на створення карти Таро "Верховна жриця" (або "Папеса"), яка символізує мудрість, інтуїцію і таємничість. Як і легендарна Папеса, "Верховна жриця" представляє приховані знання і духовну силу, що перевищує звичайні людські розуміння.

Карта Таро "Верховна жриця": астрологія

Астрологія : "Верховна жриця" часто асоціюється з Місяцем, що підкреслює її зв'язок з інтуїцією, емоціями та підсвідомістю.

: "Верховна жриця" часто асоціюється з Місяцем, що підкреслює її зв'язок з інтуїцією, емоціями та підсвідомістю. Зодіакальний знак: Деякі системи асоціюють її зі знаком Рака, який також керується Місяцем.

Карта Таро "Верховна жриця": езотерика

У езотеричному сенсі "Верховна Жриця" символізує приховані знання і таємниці, які доступні лише через інтуїцію та духовне усвідомлення.

Карта Таро "Верховна жриця": пряме значення

У прямій позиції "Верховна жриця" означає:

Інтуїцію та внутрішню мудрість.

Таємниці і приховані знання.

Споглядання та духовні пошуки.

Пасивність і спокій.

Зв'язок з підсвідомістю та мрійливість.

Карта Таро "Верховна жриця": перевернуте значення

У перевернутій позиції карта може вказувати на:

Сумніви та відсутність довіри до власної інтуїції.

Відкриття таємниць або прихованої інформації.

Погане судження і необережність.

Емоційну замкнутість або пригніченість.

Перешкоди у доступі до підсвідомості.

Карта Таро "Верховна жриця": кабала

У Кабалі "Верховна жриця" асоціюється з 13-м шляхом на Дереві Життя, що з'єднує сефіру Кетер (Корона) з Тіферетом (Краса). Вона уособлює процес переміщення від вищого духовного усвідомлення до гармонії та краси в матеріальному світі.

У Кабалі карта "Верховна Жриця" асоціюється з єврейською літерою Гімель (ג). Ця літера пов'язана з рухом і зв'язком між вищими та нижчими сферами, що відображає роль Верховної Жриці як провідника між світом духовним і матеріальним.

"Верховна Жриця" є однією з найзагадковіших і найглибших карт у Таро, яка запрошує дослідити внутрішній світ та знайти відповіді в тиші і спогляданні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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