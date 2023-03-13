Коли “видихнеться” російська артилерія — військовий оглядач пояснив

Зокрема 12 березня їх зафіксували понад 400.

Коли нарешті “видихнеться” російська артилерія, розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

“На жаль, це станеться не скоро. У ворога поки що залишається великий запас снарядів. Не варто очікувати, що він закінчиться за місяць-два. Запас снарядів буде зменшуватися, тому вони будуть вимушені використовувати не таку велику кількість пострілів. Але все одно стрілятимуть. На невеличкій ділянці фронту, завдовжки 30-50 км можна зосередити велику кількість артилерії з дуже великим запасом снарядів і там можна робити великі обстріли. Саме так вони і роблять. Чому саме Лимано-Куп‘янський напрямок? Вони намагаються бити до Слов’янська з Півночі. Там знаходиться велике угруповання російських військ”, - розповів Олексій Гетьман.

Також він додав, що з Півдня через Бахмут війська, які обходили Бахмут з Півночі, почали рухатися в сторону Слов’янська.

“Тобто вони намагаються зробити те, що вони навіть не анонсували. Вони хочуть через Бахмут розрізати дугу Лиман-Бахмут-Вугледар. Потім рухатися на Південь і на Північ для того, щоб оточити наше велике угруповання. Чи вдасться їм це зробити? Віримо, що ні. Тому що наш Генштаб про ці плани знає, ми до цього готувалися. Але вони все одно не припинять своїх дій. Нам треба далі тримати оборону. Все ж таки там зосереджено до півмільйона військовослужбовців, це в три рази більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення рік тому. Так, ворог втратив за цю війну майже 160 тисяч. Це більше, ніж те угруповання, яке вторглося до нас рік тому. Ті втрати, які ворог несе сьогодні, складають не більше 5%. Тому можна очікувати, що вони посилять свій тиск саме на Слов’янському напрямку, в бік Костянтинівки, з Вугледару і навіть через Гуляйполе будуть намагатися вийти на Південь Запоріжжя”, - наголосив військовий оглядач.

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

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