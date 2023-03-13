Когда выдохнется российская артиллерия — военный обозреватель пояснил

В частности, 12 марта их зафиксировали более 400.

Когда, наконец, "выдохнется" российская артиллерия, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

“К сожалению, это произойдет не скоро. У врага пока остается большой запас снарядов. Не стоит ожидать, что он закончится через месяц-два. Запас снарядов будет уменьшаться, поэтому они будут вынуждены использовать не столь большое количество выстрелов. Но все равно будут стрелять. На небольшом участке фронта, протяженностью 30-50 км можно сосредоточить большое количество артиллерии с очень большим запасом снарядов и там можно производить большие обстрелы. Именно так они и поступают. Почему именно Лимано-Купянское направление? Они пытаются бить в Славянск с Севера. Там находится большая группировка российских войск”, — рассказал Алексей Гетьман.

Также он добавил, что с Юга через Бахмут войска, обходившие Бахмут с Севера, начали двигаться в сторону Славянска.

“То есть они пытаются сделать то, что они даже не анонсировали. Они хотят через Бахмут разрезать дугу Лиман-Бахмут-Угледар. Затем двигаться на Юг и на Север для того, чтобы окружить нашу большую группировку. Удастся ли им это сделать? Верим, что нет. Потому что наш Генштаб знает об этих планах, мы к этому готовились. Но они все равно не прекратят свои действия. Нам нужно дальше держать оборону. Тем не менее, там сосредоточено до полумиллиона военнослужащих, это в три раза больше, чем было в начале полномасштабного вторжения год назад. Да, враг потерял за эту войну почти 160 тысяч. Это больше, чем та группировка, которая вторглась к нам год назад. Те потери, которые враг несет сегодня, составляют не больше 5%. Поэтому можно ожидать, что они усилят свое давление именно на Славянском направлении, в сторону Константиновки, Угледара и даже через Гуляйполе будут пытаться выйти на Юг Запорожья”, — подчеркнул военный обозреватель.

Напомним, что российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Читайте также: