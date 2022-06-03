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Матеріали для Гааги: як рф чинить ядерну загрозу для всього світу

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Матеріали для Гааги: як рф чинить ядерну загрозу для всього світу

Фото: ТСН.ua

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії.

Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, гвалт та руїни – те, що залишають по собі російські військові.

© Associated Press
Фото: Associated Press

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі "Матеріали для Гааги" на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі… Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф.  Продовжуємо публікувати відеоролики, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.

Важливо, аби події в Україні залишалася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

П’яте тематичне відео з добірки "Матеріали для Гааги" підіймає тему потенційного ядерного тероризму російської федерації проти України та всього цивілізованого світу, додаткового руйнування ТЕЦ та нафтобаз. Так, ще у перший день повномасштабної війни, яку розв’язала росія на території України, окупантами було захоплено Чорнобильську АЕС, а ще буквально за кілька днів – Запорізьку. 

© ТСН
Фото: ТСН

Крім того, у своїх чисельних зверненнях, що подані в тому числі в цьому матеріалі, кремлівський очільник погрожує Україні та всьому світу ядерною зброєю. Подібними невиправданими кроками так звані "освободители", крім гуманітарної катастрофи, щоденно наближають світ до страшного ядерного лиха.

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Зібрані відеодокази фіксують порушення Женевської конвенції про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р, а саме Додаткового протоколу №1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р – Частина 4, Розділ 1, Ст.: 56 та інші. Крім того, фіксують факти недотримання Резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 03.03.2022 1613 сесії, під час якої росію було закликано припинити усі військові операції поблизу і проти ЧАЕС та інших ядерних установок, повернути їх під контроль України.

Відео доступне англійською мовою. Нагадаємо, що всього планується щонайменше 6 подібних відеороликів, а попередні матеріали можна переглянути за посиланнями нижче:

Відеоролик №1: 

Відеоролик №2:

Відеоролик №3:

Відеоролик №4:

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