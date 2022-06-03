Матеріали для Гааги: як рф чинить ядерну загрозу для всього світу

Матеріали для Гааги: як рф чинить ядерну загрозу для всього світу

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії.

Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, гвалт та руїни – те, що залишають по собі російські військові.

Фото: Associated Press

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі "Матеріали для Гааги" на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі… Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф. Продовжуємо публікувати відеоролики, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.

Важливо, аби події в Україні залишалася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

П’яте тематичне відео з добірки "Матеріали для Гааги" підіймає тему потенційного ядерного тероризму російської федерації проти України та всього цивілізованого світу, додаткового руйнування ТЕЦ та нафтобаз. Так, ще у перший день повномасштабної війни, яку розв’язала росія на території України, окупантами було захоплено Чорнобильську АЕС, а ще буквально за кілька днів – Запорізьку.

Фото: ТСН

Крім того, у своїх чисельних зверненнях, що подані в тому числі в цьому матеріалі, кремлівський очільник погрожує Україні та всьому світу ядерною зброєю. Подібними невиправданими кроками так звані "освободители", крім гуманітарної катастрофи, щоденно наближають світ до страшного ядерного лиха.

Зібрані відеодокази фіксують порушення Женевської конвенції про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р, а саме Додаткового протоколу №1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р – Частина 4, Розділ 1, Ст.: 56 та інші. Крім того, фіксують факти недотримання Резолюції Ради керуючих МАГАТЕ від 03.03.2022 1613 сесії, під час якої росію було закликано припинити усі військові операції поблизу і проти ЧАЕС та інших ядерних установок, повернути їх під контроль України.

Відео доступне англійською мовою. Нагадаємо, що всього планується щонайменше 6 подібних відеороликів, а попередні матеріали можна переглянути за посиланнями нижче:

Відеоролик №1:

Відеоролик №2:

Відеоролик №3:

Відеоролик №4: