Нова підстава для демобілізації — хто із військових зможе звільнитися з військової служби

В Україні пропонують розширити перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Про це йдеьбся у законопроєкті №8009. Згідно з цим проєктом закону право на звільнення військові можуть отримати з однєї підстави, а саме, автори законопроєкту запропонували надати можливість звільнятися тим військовим, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Зміни пропонують внести у статтю 26 Закону про військовий обов’язок і військову службу. Зараз стаття 23 Закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію надає аналогічну підставу для відстрочки від призову за сімейними обставинами, тепер її хочуть внести до переліку обставин для звільнення.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді до прийняття законопроєкт 8009.

Згідно із законопроєктом, право на звільнення з нової підстави можуть отримати:

військовослужбовці, які проходять військову службу на заклик під час мобілізації,

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

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