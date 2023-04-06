Новое основание для демобилизации — кто из военных сможет уволиться с военной службы

В Украине предлагают расширить перечень оснований для увольнения с военной службы во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №8009. Согласно этому проекту закона право на увольнение военные могут получить еще одно основание, а именно, авторы законопроекта предложили предоставить возможность увольняться тем военным, у кого близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной ( (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Изменения предлагают внести в статью 26 Закона о воинской обязанности и военной службе. Сейчас статья 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предоставляет аналогичное основание для отсрочки от призыва по семейным обстоятельствам, теперь ее хотят внести в список обстоятельств для увольнения.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной Раде до принятия законопроект 8009.

Согласно законопроекту, право на увольнение по новому основанию могут получить:

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации,

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

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