ВС РФ добились незначительных успехов в Бахмуте — ISW

Город-крепость оккупанты не захватили.
По состоянию на 3 мая ВС РФ добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях и подошли ближе к трассе O0506 к западу от города.
Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).
По сообщению аналитиков, россияне в Бахмуте продвинулись на запад и захватили местный медицинский колледж.
Российские военные блогеры в свою очередь сообщают, что "вагнеровцы" продвинулись как в западной, так и южной части Бахмута, и что российские и украинские силы продолжают бои севернее трассы O0506, которую называют "дорогой жизни" на Бахмут.
По оценке ISW под контролем Украины остается 1,89 квадратных километров в Бахмуте.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия будет пытаться захватить Бахмут до 9 мая. Пока это единственная правда, о которой говорят пропагандисты Кремля.
Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже прокомментировал планы главы Кремля Владимира Путина и командование армии РФ захватить Бахмут до 9 мая.
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