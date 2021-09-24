5-річний Дениско потребує вашої допомоги

Дитині потрібна посилена реабілітація

Народився Деня передчасно, всього лише на 28 тижні вагітності, і це мало свої наслідки. Малюка рятували від самого народження у різних лікарнях, від різних діагнозів і лише за пів року від народження малюка виписали з лікарні і повідомили батькам, що подальша його доля цілком залежить від їхніх дій.

«Зараз Дениску 5 роки, і весь цей час ми займаємося реабілітаціями. Кожні два-три місяці проходимо комплексні реабілітації (масаж, ЛФК, логопед, дефектолог, ерготерапія). А також щоденні заняття вдома, ходимо в басейн і займаємося іпотерапією. Зараз він вміє тільки перевертатись і намагається повзати. Діагноз Дениски звучить так: внутрішня гідроцефалія, спастичний диплегія з вираженим порушенням функцій моторики», - розповідає мама хлопчика.

Реабілітологи дають позитивні прогнози на його відновлення, адже поки він маленький піддається лікуванню. Але не можна гаяти часу , потрібні посилені реабілітації у кваліфікованих спеціалістів, які коштують вкрай дорого для звичайної родини.

«Дениска може мати щасливе і повноцінне дитинство і майбутнє, але для цього ми змушені просити матеріальної допомоги у всіх небайдужих людей», - каже мама малюка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7451 0078 6356 Бережна Юлія Юріївна.

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