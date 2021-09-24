5-летний Дениска нуждается в вашей помощи

Ребенку нужна усиленная реабилитация

Родился Деня преждевременно, всего лишь на 28 неделе беременности, и это имело свои последствия. Малыша спасали от самого рождения в разных больницах, от разных диагнозов и только через полгода от рождения малыша выписали из больницы и сообщили родителям, что дальнейшая его судьба полностью зависит от их действий.

«Сейчас Дениску 5 лет и все это время мы занимаемся реабилитации. Каждые два-три месяца проходим комплексные реабилитации (массаж, ЛФК, логопед, дефектолог, ерготерапия). А также ежедневные занятия дома, ходим в бассейн и занимаемся иппотерапией. Сейчас он умеет только переворачиваться и пытается ползать. Диагноз Дениски звучит так: внутренняя гидроцефалия, спастический диплегия с выраженным нарушением функций моторики», - рассказывает мама мальчика.

Реабилитологи дают положительные прогнозы на его восстановление, ведь пока он маленький поддается лечению. Но нельзя терять времени, нужны усиленные реабилитации у квалифицированных специалистов, которые стоят крайне дорого для обычной семьи.

«Дениска может иметь счастливое и полноценное детство и будущее, но для этого мы вынуждены просить материальной помощи у всех неравнодушных людей», - говорит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7451 0078 6356 Бережная Юлия Юрьевна.

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