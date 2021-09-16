Ціни на газ взимку не змінюватимуться — Герус

Політик запевнив, що цієї зими в Україні буде тарифна стабільність, а ціни — нижче ринкових.

Цієї зими ціни на газ для населення не мінятимуться. Подорожчання газу на спотових ринках у Європі не стосуватиметься українських споживачів і українських домогосподарств.

Про це 16 вересня у ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказав народний депутат від “Слуги народу”, голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Тому що у квітні були встановлені так звані річні контракти, річні ціни. Для тих, хто має контракт з НАК "Нафтогазом", це ціна 7,4 грн за куб, з приватними облгаззбутами — у більшості 7,9 грн. Ця зима від попередніх буде відрізнятися тим, що ціни на газ не будуть змінюватися взагалі", — сказав нардеп.

За його словами, ці ціни незмінні до травня 2022 року.

"Що стосується теплокомуненерго, які беруть газ і виробляють тепло. НАК "Нафтогаз" для теплокомуненерго для потреб тепла для населення дає газ по 7,42 грн. Відповідно, теплокомуенерго має лише дати гарантії, що він заплатить. Відповідно, навіть якщо в Європі газ коштує 25 тисяч, газ для населення або газ для теплокомуненерго, для тепла для населення поставляється не по 25, а по 7,4", — пояснив Герус.

Політик запевнив, що цієї зими в Україні буде тарифна стабільність, а ціни — нижче ринкових.

"Ця зима від попередніх відрізнятиметься тим, що ціни на газ не будуть змінюватися", - Андрій Герус

Раніше Андрій Герус розповів, що "Газпром" закачує газ не у європейські сховища, а в російські, і пояснив, у чому тут небезпека.

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