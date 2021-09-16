Цены на газ зимой не будут меняться — Герус

Цены на газ зимой не будут меняться — Герус

Политик заверил, что этой зимой в Украине будет тарифная стабильность, а цены — ниже рыночных.

Этой зимой цены на газ для населения не будут меняться. Подорожание газа на спотовых рынках в Европе не коснется украинских потребителей и украинских домохозяйств.

Об этом 16 сентября в ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказал народный депутат от "Слуги народа", председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Потому что в апреле были установлены так называемые годовые контракты, годовые цены. Для тех, кто имеет контракт с НАК "Нафтогазом", это цена 7,4 грн за куб, с частными облгазсбытами — в большинстве 7,9 грн. Эта зима от предыдущих будет отличаться тем, что цены на газ не будут меняться вообще", — сказал нардеп.

По его словам, эти цены неизменны до мая 2022 года.

"Что касается теплокоммунэнерго, которые берут газ и производят тепло. НАК "Нафтогаз" для теплокоммунэнерго для нужд тепла для населения дает газ по 7,42 грн. Соответственно, теплокоммуэнерго должно только дать гарантии, что заплатит. Соответственно, даже если в Европе газ стоит 25 тыс., газ для населения или газ для теплокоммунэнерго, для тепла для населения поставляется не по 25, а по 7,4", — пояснил Герус.

Политик заверил, что этой зимой в Украине будет тарифная стабильность, а цены — ниже рыночных.

"Эта зима от предыдущих будет отличаться тем, что цены на газ не будут меняться", - Андрей Герус

Ранее Андрей Герус рассказал, что "Газпром" закачивает газ не в европейские хранилища, а в российские, и объяснил, в чем опасность.

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