Вартість навчання в університетах Києва: у яких вишах найдорожчі фахи

До столичних вищих навчальних закладів абітурієнти подають найбільше заяв на вступ.

Щороку столичні вищі навчальні заклади користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів, а тому й вартість навчання в університетах Києва одна з найвищих. До слова, цього року ціна на навчання на контракті зросла у середньому на 10%.

ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в університетах Києва, до яких торік абітурієнти подали найбільшу кількість заяв.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Середня вартість навчання в КНУ - понад 42 тис. грн. На природничих науках контракт найдешевший - від 31,8 тис. грн.

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Вартість навчання:

комп'ютерні науки, інженерія, кібербезпека - 38 000 грн

філологія - 38 000 грн - 49 600 грн

журналістика - 49 200 грн

маркетинг, менеджмент - 42 000 грн

право - 56 800 грн

туризм - 38 200 грн

міжнародні відносини - 56 800 грн - 58 800 грн

психологія - 38 000 грн

КПІ імені Ігоря Сікорського

Середня вартість навчання в КПІ - 30,8 тис. грн. Найдешевші - природничі науки, а найдорожче коштує навчання на комп'ютерних спеціальностях.

Studway

Вартість навчання:

інженерія - 16 000 грн - 25 000 грн

менеджмент - 34 900 грн

маркетинг - 34 900 грн

інформаційні технології - 35 000 грн - 45 000 грн

журналістика - 38 500 грн

право - 39 500 грн

іноземна філологія - 40 500 грн - 43 800 грн

Київський національний торговельно-економічний університет

Середня вартість навчання в КНТЕУ - 25 тис. грн. Контракт стартує від майже 29 тис. грн - це навчання, зокрема, у галузях "Харчові технології".

ТСН.ua

Вартість навчання:

комп'ютерні науки - 34 050 грн

політологія - 34 050 грн

міжнародні відносини - 34 050 грн

філологія - 34 050 грн

туризм - 34 050 грн

маркетинг - 34 050 грн

журналістика - 30 060 грн

психологія - 34 050 грн

Національний авіаційний університет

Середня вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Ціни контракту - від 17 до 33 тис. грн.

Фото з відкритих джерел

Вартість навчання:

комп'ютерні науки, кібербезпека, інформаційні технології - 26 000 грн

транспортні технології - 23 000 грн

авіаційний транспорт - 20 000 грн - 30 000 грн.

журналістика - 31 000 грн

міжнародні відносини - 32 000 грн - 33 00 грн

право - 32 000 грн

психологія - 26 000 грн

філологія - 32 000 грн

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Середня вартість навчання в КНЕУ - понад 27 тис. грн. Найдешевше навчання на факультетах психології, соціології та фінансів - від 26,8 тис. грн.

Вартість навчання:

управління та адміністрування - 28 200 грн

менеджмент - 32 900 грн

журналістика - 26 200 грн

психологія - 26 200 грн

міжнародні відносини, кібербезпека - 32 900 грн

право - 38 200 грн

комп'ютерні науки - 30 000 грн

філологія - 32 000 грн

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

У середньому вартість року навчання - 18,5 тис. грн. Ціни різняться і залежать від обраної спеціальності: найдешевші - середня освіта і педагогіка.

Вартість року навчання (ціни минулого року):

педагогіка, математика, середня освіта - 14,9 тис.

фізичне виховання - 19,5 тис. - 21, 9 тис.

філософія - 17,4 тис.

хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тис.

іноземна філологія - 21,9 тис. -26,1 тис.

туризм - 22,8 тис.

Київський університет імені Бориса Грінченка

У середньому рік навчання в університеті обійдеться 24 тис. грн. Найменше коштує "Дошкільна освіта" - 18,5 тис. грн.

Вартість навчання:

філологія - 19 200 грн - 33 547 грн

журналістика - 33 547 грн

міжнародні відносини - 33 547 грн

психологія - 33 547 грн

право - 33 547 грн

соціальна робота - 20 300 грн

Києво-Могилянська академія

У середньому вартість навчання в КМА коштує трохи більше 38 тис. грн. Найдорожчий контракт в університеті - на міжнародних відносинах - 62 тис. грн.

УНІАН

Вартість навчання:

природничі науки - 23 100 грн

філологія - 36 000 грн - 50 000 грн.

політологія - 37 000 грн

психологія - 37 500 грн

журналістика - 43 000 грн

інформаційні технології - 55 000 грн

право - 61 000 грн

міжнародні відносини - 62 000 грн

Київський національний лінгвістичний університет

Середня вартість навчання за рік - понад 32 тис. грн. Найдешевше обійдеться рік навчання на середній освіті.

Вартість навчання (один семестр):

психологія - 13 995 грн

філологія - 13 395 грн - 18 695 грн

маркетинг - 13 995 грн

середня освіта - 11 883 грн

туризм - 13 995 грн

Національний університет харчових технологій

Вартість року навчання в університеті різниться і залежить від напряму навчання. Так, найдешевші фахи на "Механічній інженерії" - понад 16 тис. грн.

Вартість навчання:

харчові технології - 21 800 грн

туризм, готельно-ресторанна справа - 26 400 грн

банківська справа, менеджмент, економіка - 24 500 грн

комп'ютерні науки - 24 500 грн

журналістика - 27 300 грн

Київський національний університет будівництва і архітектури

Ціни на контракт у виші стартують від 15,5 тис. грн. Найдешевше обійдеться рік навчання на екології.

Вартість навчання:

економіка, маркетинг - 24 000 грн

дизайн - 24 000 грн

архітектура - 27 000 грн

інформаційні системи, комп'ютерна інженерія - 24 000 грн

землеустрій, геодезія - 20 000 грн

автомобільні дороги - 20 000 грн

право - 24 000 грн

Національний медичний університеті імені О. Богомольця

Середня вартість навчання в медичному університеті - 29 тис. грн. Вартість контракту на бакалавраті найдешевша на "Фізичній терапії" - понад 18 тис. грн.

www.nr2.ru

Вартість навчання:

медицина - 40 080 грн

педіатрія - 31 074 грн

стоматологія - 42 000 грн

фармація - 31 074 грн

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

У середньому рік навчання коштує 34 тис. грн. Ціни на контракт стартують від 38 тис. грн - "Кінознавство".

Вартість навчання:

режисура - 42 000 грн - 45 000 грн

акторське мистецтво театру і кіно - 45 000 грн

кінооператор - 42 000 грн

диктор та ведучий - 45 000 грн

звукорежисер - 42 000 грн

Вартість навчання в університетах Києва висока, адже у столиці сконцетрована велика кількість найкращих навчальних закладів, які лідирують не лише в українських рейтингах, а й займають позиції у міжнародних. Крім того, до вишів у столиці абітурієнти подають найбільше заяв на вступ. А як відомо - є попит, отже буде й пропозиція.

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