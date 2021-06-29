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Вартість навчання в університетах Києва: у яких вишах найдорожчі фахи

Вартість навчання в університетах Києва: у яких вишах найдорожчі фахи

ТСН

До столичних вищих навчальних закладів абітурієнти подають найбільше заяв на вступ.

Щороку столичні вищі навчальні заклади користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів, а тому й вартість навчання в університетах Києва одна з найвищих. До слова, цього року ціна на навчання на контракті зросла у середньому на 10%. 

ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в університетах Києва, до яких торік абітурієнти подали найбільшу кількість заяв.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Середня вартість навчання в КНУ - понад 42 тис. грн. На природничих науках контракт найдешевший - від 31,8 тис. грн. 

© Wikimedia Commons
Wikimedia Commons

Вартість навчання: 

  • комп'ютерні науки, інженерія, кібербезпека - 38 000 грн 
  • філологія - 38 000 грн - 49 600 грн
  • журналістика - 49 200 грн 
  • маркетинг, менеджмент - 42 000 грн 
  • право - 56 800 грн
  • туризм - 38 200 грн
  • міжнародні відносини - 56 800 грн - 58 800 грн 
  • психологія - 38 000 грн 

КПІ імені Ігоря Сікорського

Середня вартість навчання в КПІ - 30,8 тис. грн. Найдешевші - природничі науки, а найдорожче коштує навчання на комп'ютерних спеціальностях. 

© Studway
Studway

Вартість навчання: 

  • інженерія - 16 000 грн - 25 000 грн
  • менеджмент - 34 900 грн 
  • маркетинг - 34 900 грн 
  • інформаційні технології - 35 000 грн - 45 000 грн 
  • журналістика - 38 500 грн 
  • право - 39 500 грн 
  • іноземна філологія - 40 500 грн - 43 800 грн

Київський національний торговельно-економічний університет

Середня вартість навчання в КНТЕУ - 25 тис. грн. Контракт стартує від майже 29 тис. грн - це навчання, зокрема, у галузях "Харчові технології".

© ТСН.ua
ТСН.ua

Вартість навчання: 

  • комп'ютерні науки - 34 050 грн
  • політологія - 34 050 грн
  • міжнародні відносини - 34 050 грн
  • філологія - 34 050 грн
  • туризм - 34 050 грн
  • маркетинг - 34 050 грн
  • журналістика - 30 060 грн
  • психологія - 34 050 грн

Національний авіаційний університет

Середня вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Ціни контракту - від 17 до 33 тис. грн.

© Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел

Вартість навчання: 

  • комп'ютерні науки, кібербезпека, інформаційні технології - 26 000 грн 
  • транспортні технології - 23 000 грн 
  • авіаційний транспорт - 20 000 грн - 30 000 грн. 
  • журналістика - 31 000 грн 
  • міжнародні відносини - 32 000 грн - 33 00 грн
  • право - 32 000 грн 
  • психологія - 26 000 грн
  • філологія - 32 000 грн

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Середня вартість навчання в КНЕУ - понад 27 тис. грн. Найдешевше навчання на факультетах психології, соціології та фінансів - від 26,8 тис. грн. 

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Вартість навчання: 

  • управління та адміністрування  - 28 200 грн
  • менеджмент - 32 900 грн 
  • журналістика - 26 200 грн 
  • психологія -  26 200 грн 
  • міжнародні відносини, кібербезпека  - 32 900 грн
  • право - 38 200 грн 
  • комп'ютерні науки - 30 000 грн
  • філологія - 32 000 грн

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

У середньому вартість року навчання - 18,5 тис. грн. Ціни різняться і залежать від обраної спеціальності: найдешевші - середня освіта і педагогіка.

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Вартість року навчання (ціни минулого року):

  • педагогіка, математика, середня освіта  - 14,9 тис.
  • фізичне виховання - 19,5 тис. - 21, 9 тис.
  • філософія - 17,4 тис. 
  • хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тис. 
  • іноземна філологія - 21,9 тис. -26,1 тис. 
  • туризм - 22,8 тис. 

Київський університет імені Бориса Грінченка

У середньому рік навчання в університеті обійдеться 24 тис. грн. Найменше коштує "Дошкільна освіта" - 18,5 тис. грн. 

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Вартість навчання:

  • філологія - 19 200 грн - 33 547 грн
  • журналістика - 33 547 грн
  • міжнародні відносини -  33 547 грн
  • психологія - 33 547 грн
  • право -  33 547 грн
  • соціальна робота - 20 300 грн

Києво-Могилянська академія

У середньому вартість навчання в КМА коштує трохи більше 38 тис. грн. Найдорожчий контракт в університеті - на міжнародних відносинах - 62 тис. грн. 

© УНІАН
УНІАН

Вартість навчання: 

  • природничі науки - 23 100 грн
  • філологія - 36 000 грн - 50 000 грн.
  • політологія - 37 000 грн
  • психологія - 37 500 грн
  • журналістика - 43 000 грн
  • інформаційні технології - 55 000 грн
  • право - 61 000 грн
  • міжнародні відносини - 62 000 грн

Київський національний лінгвістичний університет

Середня вартість навчання за рік - понад 32 тис. грн. Найдешевше обійдеться рік навчання на середній освіті. 

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Вартість навчання (один семестр):

  • психологія - 13 995 грн
  • філологія - 13 395 грн - 18 695 грн 
  • маркетинг - 13 995 грн
  • середня освіта - 11 883 грн 
  • туризм - 13 995 грн

Національний університет харчових технологій

Вартість року навчання в університеті різниться і залежить від напряму навчання. Так, найдешевші фахи на "Механічній інженерії" - понад 16 тис. грн.

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Вартість навчання:

  • харчові технології - 21 800 грн
  • туризм, готельно-ресторанна справа - 26 400 грн 
  • банківська справа, менеджмент, економіка - 24 500 грн
  • комп'ютерні науки - 24 500 грн 
  • журналістика - 27 300 грн

Київський національний університет будівництва і архітектури 

Ціни на контракт у виші стартують від 15,5 тис. грн. Найдешевше обійдеться рік навчання на екології.

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Вартість навчання:

  • економіка, маркетинг - 24 000 грн 
  • дизайн -  24 000 грн 
  • архітектура - 27 000 грн 
  • інформаційні системи, комп'ютерна інженерія - 24 000 грн 
  • землеустрій, геодезія - 20 000 грн 
  • автомобільні дороги - 20 000 грн 
  • право - 24 000 грн 

Національний медичний університеті імені О. Богомольця 

Середня вартість навчання в медичному університеті - 29 тис. грн. Вартість контракту на бакалавраті найдешевша на  "Фізичній терапії" - понад 18 тис. грн.

© www.nr2.ru
www.nr2.ru

Вартість навчання:

  • медицина - 40 080 грн
  • педіатрія - 31 074 грн
  • стоматологія - 42 000 грн 
  • фармація - 31 074 грн 

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

У середньому рік навчання коштує 34 тис. грн. Ціни на контракт стартують від 38 тис. грн - "Кінознавство".

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Вартість навчання:

  • режисура - 42 000 грн - 45 000 грн
  • акторське мистецтво театру і кіно - 45 000 грн 
  • кінооператор - 42 000 грн 
  • диктор та ведучий - 45 000 грн 
  • звукорежисер - 42 000 грн

Вартість навчання в університетах Києва висока, адже у столиці сконцетрована велика кількість найкращих навчальних закладів, які лідирують не лише в українських рейтингах, а й займають позиції у міжнародних. Крім того, до вишів у столиці абітурієнти подають найбільше заяв на вступ. А як відомо - є попит, отже буде й пропозиція.

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