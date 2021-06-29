Вартість навчання в університетах Києва: у яких вишах найдорожчі фахи

До столичних вищих навчальних закладів абітурієнти подають найбільше заяв на вступ.
Щороку столичні вищі навчальні заклади користуються найбільшою популярністю серед абітурієнтів, а тому й вартість навчання в університетах Києва одна з найвищих. До слова, цього року ціна на навчання на контракті зросла у середньому на 10%.
ТСН.ua зібрав інформацію про вартість навчання в університетах Києва, до яких торік абітурієнти подали найбільшу кількість заяв.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Середня вартість навчання в КНУ - понад 42 тис. грн. На природничих науках контракт найдешевший - від 31,8 тис. грн.
Вартість навчання:
- комп'ютерні науки, інженерія, кібербезпека - 38 000 грн
- філологія - 38 000 грн - 49 600 грн
- журналістика - 49 200 грн
- маркетинг, менеджмент - 42 000 грн
- право - 56 800 грн
- туризм - 38 200 грн
- міжнародні відносини - 56 800 грн - 58 800 грн
- психологія - 38 000 грн
КПІ імені Ігоря Сікорського
Середня вартість навчання в КПІ - 30,8 тис. грн. Найдешевші - природничі науки, а найдорожче коштує навчання на комп'ютерних спеціальностях.
Вартість навчання:
- інженерія - 16 000 грн - 25 000 грн
- менеджмент - 34 900 грн
- маркетинг - 34 900 грн
- інформаційні технології - 35 000 грн - 45 000 грн
- журналістика - 38 500 грн
- право - 39 500 грн
- іноземна філологія - 40 500 грн - 43 800 грн
Київський національний торговельно-економічний університет
Середня вартість навчання в КНТЕУ - 25 тис. грн. Контракт стартує від майже 29 тис. грн - це навчання, зокрема, у галузях "Харчові технології".
Вартість навчання:
- комп'ютерні науки - 34 050 грн
- політологія - 34 050 грн
- міжнародні відносини - 34 050 грн
- філологія - 34 050 грн
- туризм - 34 050 грн
- маркетинг - 34 050 грн
- журналістика - 30 060 грн
- психологія - 34 050 грн
Національний авіаційний університет
Середня вартість навчання в НАУ - 21 тис. грн. Ціни контракту - від 17 до 33 тис. грн.
Вартість навчання:
- комп'ютерні науки, кібербезпека, інформаційні технології - 26 000 грн
- транспортні технології - 23 000 грн
- авіаційний транспорт - 20 000 грн - 30 000 грн.
- журналістика - 31 000 грн
- міжнародні відносини - 32 000 грн - 33 00 грн
- право - 32 000 грн
- психологія - 26 000 грн
- філологія - 32 000 грн
КНЕУ імені Вадима Гетьмана
Середня вартість навчання в КНЕУ - понад 27 тис. грн. Найдешевше навчання на факультетах психології, соціології та фінансів - від 26,8 тис. грн.
Вартість навчання:
- управління та адміністрування - 28 200 грн
- менеджмент - 32 900 грн
- журналістика - 26 200 грн
- психологія - 26 200 грн
- міжнародні відносини, кібербезпека - 32 900 грн
- право - 38 200 грн
- комп'ютерні науки - 30 000 грн
- філологія - 32 000 грн
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
У середньому вартість року навчання - 18,5 тис. грн. Ціни різняться і залежать від обраної спеціальності: найдешевші - середня освіта і педагогіка.
Вартість року навчання (ціни минулого року):
- педагогіка, математика, середня освіта - 14,9 тис.
- фізичне виховання - 19,5 тис. - 21, 9 тис.
- філософія - 17,4 тис.
- хореографія, музичне мистецтво - 18,3 тис.
- іноземна філологія - 21,9 тис. -26,1 тис.
- туризм - 22,8 тис.
Київський університет імені Бориса Грінченка
У середньому рік навчання в університеті обійдеться 24 тис. грн. Найменше коштує "Дошкільна освіта" - 18,5 тис. грн.
Вартість навчання:
- філологія - 19 200 грн - 33 547 грн
- журналістика - 33 547 грн
- міжнародні відносини - 33 547 грн
- психологія - 33 547 грн
- право - 33 547 грн
- соціальна робота - 20 300 грн
Києво-Могилянська академія
У середньому вартість навчання в КМА коштує трохи більше 38 тис. грн. Найдорожчий контракт в університеті - на міжнародних відносинах - 62 тис. грн.
Вартість навчання:
- природничі науки - 23 100 грн
- філологія - 36 000 грн - 50 000 грн.
- політологія - 37 000 грн
- психологія - 37 500 грн
- журналістика - 43 000 грн
- інформаційні технології - 55 000 грн
- право - 61 000 грн
- міжнародні відносини - 62 000 грн
Київський національний лінгвістичний університет
Середня вартість навчання за рік - понад 32 тис. грн. Найдешевше обійдеться рік навчання на середній освіті.
Вартість навчання (один семестр):
- психологія - 13 995 грн
- філологія - 13 395 грн - 18 695 грн
- маркетинг - 13 995 грн
- середня освіта - 11 883 грн
- туризм - 13 995 грн
Національний університет харчових технологій
Вартість року навчання в університеті різниться і залежить від напряму навчання. Так, найдешевші фахи на "Механічній інженерії" - понад 16 тис. грн.
Вартість навчання:
- харчові технології - 21 800 грн
- туризм, готельно-ресторанна справа - 26 400 грн
- банківська справа, менеджмент, економіка - 24 500 грн
- комп'ютерні науки - 24 500 грн
- журналістика - 27 300 грн
Київський національний університет будівництва і архітектури
Ціни на контракт у виші стартують від 15,5 тис. грн. Найдешевше обійдеться рік навчання на екології.
Вартість навчання:
- економіка, маркетинг - 24 000 грн
- дизайн - 24 000 грн
- архітектура - 27 000 грн
- інформаційні системи, комп'ютерна інженерія - 24 000 грн
- землеустрій, геодезія - 20 000 грн
- автомобільні дороги - 20 000 грн
- право - 24 000 грн
Національний медичний університеті імені О. Богомольця
Середня вартість навчання в медичному університеті - 29 тис. грн. Вартість контракту на бакалавраті найдешевша на "Фізичній терапії" - понад 18 тис. грн.
Вартість навчання:
- медицина - 40 080 грн
- педіатрія - 31 074 грн
- стоматологія - 42 000 грн
- фармація - 31 074 грн
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
У середньому рік навчання коштує 34 тис. грн. Ціни на контракт стартують від 38 тис. грн - "Кінознавство".
Вартість навчання:
- режисура - 42 000 грн - 45 000 грн
- акторське мистецтво театру і кіно - 45 000 грн
- кінооператор - 42 000 грн
- диктор та ведучий - 45 000 грн
- звукорежисер - 42 000 грн
Вартість навчання в університетах Києва висока, адже у столиці сконцетрована велика кількість найкращих навчальних закладів, які лідирують не лише в українських рейтингах, а й займають позиції у міжнародних. Крім того, до вишів у столиці абітурієнти подають найбільше заяв на вступ. А як відомо - є попит, отже буде й пропозиція.
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