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Помер зірка серіалу "Друзі"

Помер зірка серіалу "Друзі"

Getty Images

Джеймс Майкл Тайлер помер від раку простати.

Відомий американський актор, який зіграв роль офіціанта Гантера у серіалі "Друзі" Джеймс Майкл Тайлер помер.

59-річний знаменитість пішов з життя у неділю після тривалої боротьби з онкологією. У нього був рак простати четвертої стадії. Сумну звістку повідомив представник Джеймса виданню TMZ.

"Його сім'я говорить: "Світ знав його як Гантера (сьомого "Друга") з популярного серіалу, але близькі Майкла знали його як актора, музиканта, захисника обізнаності про рак і люблячого чоловіка. Майкл любив живу музику, вболівав за своїх Clemson Tigers і часто потрапляв в веселі і незаплановані пригоди. Якщо ви зустріли його одного разу, ви знайшли друга на все життя", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, Джеймс вперше повідомив про свій діагноз у червні цього року. Про своє захворювання він дізнався три роки тому під час планового щорічного огляду. Проте вже тоді хвороба почала поширюватися на інші частини тіла, зокрема на кістки і хребет. Це призвело до паралічу кінцівок.

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