Умер звезда сериала "Друзья"

Джеймс Майкл Тайлер умер от рака простаты.

Известный американский актер, сыгравший роль официанта Гантера в сериале "Друзья" Джеймс Майкл Тайлер умер.

59-летний знаменитость ушел из жизни в воскресенье после продолжительной борьбы с онкологией. У него был рак простаты четвертой стадии. Печальную весть сообщил представитель Джеймса изданию TMZ.

"Его семья говорит: "Мир знал его как Гантера (седьмого "Друга") из популярного сериала, но близкие Майкла знали его как актера, музыканта, защитника осведомленности о раке и любящего мужа. Майкл любил живую музыку, болел за своих Clemson Tigers и часто попадал в веселые и незапланированные происшествия. Если вы встретили его однажды, вы нашли друга на всю жизнь", — говорится в сообщении.

Заметим, Джеймс впервые сообщил о своем диагнозе в июне в этом году. О своем заболевании он узнал три года назад во время планового ежегодного обследования. Однако уже тогда болезнь начала распространяться на другие части тела, в частности на кости и позвоночник. Это привело к параличу конечностей.

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