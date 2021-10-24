"Танцы со звездами": кто вылетел с проекта после восьмого эфира

В зону риска попали три пары.

На канале "1+1" состоялся восьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами".

На этой неделе, в отличие от предыдущей, где ушли две пары, проект покинула одна. Так, в выпуске, в котором к парам присоединились участники прошлых сезонов, не удалось доказать зрителям, что они стоят победы — Евгении Власовой и Максу Леонову.

Евгения Власова и Макс Леонов / instagram.com/eygeniavlasova

Вместе с ними в зону риска попали такие участники: Константин Войтенко и Роксолана Маланчук, Артур Логай и Анна Карелина. Но в шаге от вылета зрители спасли Войтенко и Маланчук.

Поэтому, пришлось исполнять перед судьями танец за жизнь Логаю и Власовой. Они танцевали пасодобль. Судьи единогласно отдали предпочтение Артуру и Анне.

"Конечно, я очень надеялась дойти до финала. То, что я прошла здесь — это огромная школа жизни. Пожалуй, я буду после этого проекта гораздо крепче. Я побеждала неоднократно здесь, от первого выступления я побеждала. Я очень благодарна тому, что мое тело откликнулось на мою просьбу и давало мне столько сил. Я сделала так много, я не ожидала. Мне очень жаль, что я не смогла подарить своему партнеру финал", — прокомментировала Власова.

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