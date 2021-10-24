"Танцы со звездами": KADNAY не вышел на паркет и сообщил причину

"Танцы со звездами": KADNAY не вышел на паркет и сообщил причину

Певец заразился коронавирусом.

Участник "Танцев со звездами" и певец Дмитрий Каднай в восьмом прямом эфире не вышел на паркет шоу.

Артист сообщил, что заразился коронавирусом. Сейчас он находится дома на самоизоляции. Партнерши, которые с ним тренировались, к счастью, не заболели.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Мне стало плохо после ночной репетиции. Приехал домой, мне пришел положительный результат на коронавирус. Я пока на самоизоляции. Очень рад, что у Алины и Аделины все хорошо", — говорит артист.

Он признается, что он с Алиной Ли и Аделиной Дели готовил крутой танец. Он очень сожалеет, что не смог выступить.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

"Мы готовили нереальный номер. Очень хотел вас удивить. Мне вообще не вериться. Я в шоке. Неужели я не выиграю в этом шоу, неужели моя мечта не осуществится?" — сообщил расстроенный исполнитель.

"Танцы со звездами" / скриншот с видео

Хотя с ним связались по видеосвязи в прямом эфире. Дмитрий говорит, что ему уже лучше. Он чувствует вкусы и играет на гитаре. Артист надеется, что в следующем выпуске будет танцевать на паркете, а пока у него "иммунитет".

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