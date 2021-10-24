Антивакцинаторы вышли на митинг в "красной" Одессе: что требовали

В Одессе переполнены реанимации и закончились кислородные концентраторы.

В воскресенье, 24 октября, в Одессе на митинг вышли антивакцинаторы. Около сотни человек собрались возле памятника Дюку, чтобы опротестовать то, что они называют "принудительной прививкой". Без которой, в частности, не пускают на работу.

Об этом 24 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Требование надевать маску в магазинах и транспорте митингующие тоже считают нарушением своих конституционных прав. И собираются оспаривать все в суде.

Одесская область с 18 октября находится в "красной" зоне. Уже неделю здесь ежедневно фиксируют до полторы тысячи новых больных COVID-19. Больницы в Одессе переполнены, мест в реанимации нет. Даже в благотворительных фондах закончились кислородные концентраторы. Хотя для противников вакцинации — все это не достаточный аргумент.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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