Антивакцинатори вийшли на мітинг у "червоній" Одесі: що вимагали

Антивакцинатори вийшли на мітинг у "червоній" Одесі: що вимагали

В Одесі переповнені реанімації й закінчилися кисневі концентратори.

У неділю, 24 жовтня, в Одесі на мітинг вийшли антивакцинатори. Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника Дюку, аби опротестувати те, що вони називають" примусовим щепленням". Без якого, зокрема, не пускають на роботу.

Про це 24 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

Вимогу надівати маску в магазинах та транспорті мітингувальники теж вважають порушенням своїх конституційних прав. І збираються оскаржувати все у суді.

Одеська область від 18 жовтня перебуває у "червоній" зоні. Уже тиждень тут щодня фіксують до півтори тисячі нових хворих на COVID-19. Лікарні в Одесі переповнені, вільних місць у реанімаціях немає. Навіть у благодійних фондах закінчилися кисневі концентратори. Хоча для противників вакцинації - усе це не достатній аргумент.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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