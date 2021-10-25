Эд Ширан заразился коронавирусом

Певец самоизолировался из-за положительного COVID-теста.

Британский певец Эд Ширан получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом он сообщил в воскресенье, 24 октября, в своем блоге в Instagram.

"Теперь я самоизолируюсь и придерживаюсь правительственных указаний, — отметил артист. — Это значит, что я сейчас не в состоянии выполнять любые личные обязательства, поэтому я буду проводить как можно больше запланированных интервью/выступлений у себя дома".

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Ширан также выразил извинения перед всеми, кого "подвел", и пожелал поклонниками оставаться в безопасности.

Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун, одна из первых звезд, сделавших прививку от COVID-19, пожаловалась на угрозы увольнения из-за ее агитации за вакцинацию на съемочной площадке.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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