Эд Ширан заразился коронавирусом

Певец самоизолировался из-за положительного COVID-теста.
Британский певец Эд Ширан получил положительный результат теста на COVID-19.
Об этом он сообщил в воскресенье, 24 октября, в своем блоге в Instagram.
"Теперь я самоизолируюсь и придерживаюсь правительственных указаний, — отметил артист. — Это значит, что я сейчас не в состоянии выполнять любые личные обязательства, поэтому я буду проводить как можно больше запланированных интервью/выступлений у себя дома".
Ширан также выразил извинения перед всеми, кого "подвел", и пожелал поклонниками оставаться в безопасности.
Ранее голливудская актриса Шэрон Стоун, одна из первых звезд, сделавших прививку от COVID-19, пожаловалась на угрозы увольнения из-за ее агитации за вакцинацию на съемочной площадке.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.