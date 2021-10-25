Ед Ширан заразився коронавірусом

Співак самоізолювався через позитивний COVID-тест.

Британський співак Ед Ширан отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це він повідомив у неділю, 24 жовтня, у своєму блозі в Instagram.

"Тепер я самоізолююся і дотримуюся урядових вказівок, - зазначив артист. - Це означає, що я зараз не в змозі виконувати будь-які особисті зобов'язання, тому я проводитиму якомога більше запланованих інтерв'ю/виступів у себе вдома".

Також читайте Зірку мемів та відомого актора паралізувало після захворювання на COVID-19

Ширан також висловив вибачення перед усіма, кого "підвів", і побажав прихильниками залишатися в безпеці.

Раніше голлівудська акторка Шерон Стоун, яка одна із перших зірок зробила щеплення від COVID-19, поскаржилася на погрози звільнення через її агітацію за вакцинацію на знімальному майданчику.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини тижня: ситуація з коронавірусом в Україні загострюється

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання