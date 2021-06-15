У Мережі показали екомаєток Ірини Білик під Києвом

Будинок артистки розташований у селі Березівка.

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно показала підрослих синів у новій родинній фотосесії, живе під Києвом.

Як йдеться у програмі "Викриття", маєток зірки розмістився у селі Березівка, що у 15 кілометрах від Києва. Тут територія закрита і добре охороняється. Комплекс налічує 50 маєтків, а вартість житла тут стартує від 7 млн гривень.

Білик надала перевагу одноповерховій забудові, яка оснащена екотехнологіями. Так, дах будинку вкриває купа сонячних батарей. На території маєтку висаджені зелені галявини, декоративні берізки та є зона відпочинку на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше у Мережі показали який вигляд має будинок Наталії Могилевської та де він розташований.

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