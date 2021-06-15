В Сети показали экоособняк Ирины Билык под Киевом

Дом артистки расположен в селе Березовка.

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно показала подросших сыновей в новой семейной фотосессии, живет под Киевом.

Как говорится в программе "Викриття", особняк звезды разместился в селе Березовка, что в 15 километрах от Киева. Здесь территория закрыта и хорошо охраняется. Комплекс насчитывает 50 особняков, а стоимость жилья здесь стартует от 7 млн гривен.

Билык отдала предпочтение одноэтажной застройке, которая оснащена экотехнологиями. Так, крышу дома покрывает куча солнечных батарей. На территории особняка высажены зеленые лужайки, декоративные березки и есть зона отдыха на открытом воздухе.

Напомним, ранее в Сети показали как выглядит дом Натальи Могилевской и где он расположен.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку